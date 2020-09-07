أسعار الذهب اليوم الإثنين 6-9-2020.. سعر المعدن الأصفر في أول تعاملات الأسبوع

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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واصلت أسعار الذهب استقرارها في مصر اليوم الإثنين-9-2020 ،  أول تعاملات الأسبوع بسوق الصاغة ومحلات المجوهرات وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم 

عيار ١٨ : 726.85
عيار ٢١ : 848
عيار ٢٤ : 969.10
الجنيه الذهب : 6784


أسعار الذهب العالمي 

 انخفض الذهب العالمي  ليعكس مساره بعد أن دعمت بيانات توظيف أمريكية أفضل من المتوقع الدولار، مما جعل المعدن النفيس على مسار تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من اثنين بالمئة.

ومحا الذهب في المعاملات الفورية مكاسب سابقة، ليهبط 0.4 بالمئة إلى 1922.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1457 بتوقيت جرينتش.، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1927.30 دولار.

 

صعد مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، مما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوئل أبريل نيسان، مما يجعل تكلفة المعدن النفيس مرتفعة على حائزي العملات الأخرى.

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