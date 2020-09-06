ملعب ناصر ملوي يستقبل ثالث اختبارات برنامج اكتشاف المواهب بالمنيا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
سالم خليل
Advertisements
يستقبل ملعب مركز شباب ناصر ملوي اليوم الاثنين، الاختبارات الخاصة ببرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا، في ظل الحرص علي اكتشاف العناصر المميزة والموهوبة.

وكان الجهاز الفني لبرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا بقيادة دكتور محمد خيري، قد أجري اختبارات خلال اليومين الماضيين بملعبي مركز شباب البرجاية ومركز شباب مغاغة.

ويسعي الجهاز الفني للاستمرار في اكتشاف المواهب بالمنيا سعيا لنيل فرصه مميزة للوصول للعالمية، ويستطيع أي لاعب المشاركة في اختبارات برنامج اكتشاف المواهب بالمنيا من سن 8 سنوات حتى 20 سنه.

ووجه الجهاز الفني لبرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا الشكر لادارة مركز شباب ناصر ملوي علي الموافقة لاستخدام الملعب في إجراء الاختبارات لبرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جهاز فني

أخبار تهمك

فايلر يستقر على بقاء الأهلي في برج العرب عقب مواجهة الإسماعيلي من أجل مباراة الاتحاد

منذ أقل من ساعتين

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ حوالي 6 ساعات

كاف يحسم مصير مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ 19 دقيقة

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

برشلونة يحسم مصير كوتينيو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 12 ساعة

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تقارير تونسية: الأهلي يقدم عرضا مغريا لضم فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

منذ حوالي 9 ساعات

أسباب تأخر صفقة انتقال نجم ريال مدريد إلى إيفرتون

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

تعرّف على مباريات الجولة الخامسة للقسم الرابع في المنيا

ثلاث مباريات في الجولة السادسة بالقسم الرابع في المنيا

الجهاز الفني لبرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا يستعرض خطه العمل

إقبال كبير في اليوم الأول لبرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا

إقبال كبير في اليوم الثاني لبرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 م

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

09:18 م

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

08:02 م

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

09:11 م

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

08:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟