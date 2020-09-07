محافظ الشرقية يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

أطلق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، دعوة لكافة المواطنين غير القادرين على دفع جدية التصالح في مخالفات البناء، بالتوجه غدًا إلى رؤوساء المراكز والمدن، التابعين لها في المحافظة، وتحرير طلب بذلك، متابعا:" أنا قابلت البلد كلها في مكتبي، ومعنديش مانع إني أقابل من لا يملك الأموال التي يستطيع دفعها في جدية التصالح".





وأضاف محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية لا تبطش بالمواطنين من خلال القانون، كما يتصور البعض ولكننا نريد للجميع أن يدخل تحت مظلة القانون من خلال الدولة، مستكملا:"لا نبطش بالقانون، وقانون التصالح في مخالفات البناء يحافظ على أملاك المواطنين ومصالحهم".





وفي سياق آخر، حذر محافظ الشرقية ملاك العقارات من تأجير وحدة عقارية لديهم من أجل نشاط "السناتر "، وتابع:"سوف يتم معاقبة مالك العقار بالقانون كونهم ساهم فى ذلك".





واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خلال الفترة من 25 مارس حتى 17 أغسطس 2020.





وفيما يخص الأملاك الخاصة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 9804 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20590 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، وبلغ عدد الحالات التي تم احالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.





وحول موقف تنفيذ الموجة الـ 16 للازالات على أملاك الدولة خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 16 أغسطس 2020، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إزالة 7983 مخالفة بناء، و3344 مخالفة زراعية بمساحة 207847 فدانًا.





وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات صلبة خلال الفترة من 18 مارس وحتى 17 أغسطس 2020، بلغ 9،342،354 مليون طن، بمتوسط يومي 61 ألف طن.



