أول رد من وزير الرياضة على اختفاء الكؤوس (فيديو)

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:12 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "وضعنا خطة لحضور الجماهير بطولة كأس العالم وفقا للإجراءات الاحترازية".

وتابع "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأحد، أنه بعد تداول أخبار عن سرقة كوؤس في وسائل الإعلام، تم التواصل بينه وبين رئيس اللجنة الأولمبية لكي يعرف ما هي ملابسات الموضوع.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن رئيس اللجنة الأوليمبية أوضح له أنهم كانوا منتوين عمل فاترينا لوضع الكؤوس بداخلها وعندها تم اكتشاف كأس ناقص.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أنه تم تشكيل لجنة رسمية كبيرة جدا من الوزارة من أكثر من اتجاه رقابي وقانوني وفني وكانوا يحققون طول اليوم وسيتم تكملة التحقيقات غدا وكتابة تقرير خلال ساعات قليلة عن ملابسات الموضوع.

وأشار، إلى أن المعلومات المبدائية أن ما بعد أثار 2012 و2013 حدث اختفاء لبعض الأثار ولكن ذلك يجب أن يكون بالتحقيق الرسمي والمستندات.

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