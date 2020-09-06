وفد "شباب الدارسين بالخارج" يتفقدون منتجع الجلالة السياحي ويستقلون "التلفريك"

على هامش زيارة وفد من شباب الدارسين بالخارج المتواجدين بمصر حاليا، إلى مدينة الجلالة، والتي نظمتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، قام الوفد بجولة في منتجع الجلالة السياحي بمرافقة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.





وقام الوفد بتفقد المنتجع السياحي بمدينة الجلالة وقاموا بجولة تفقدية بالكورنيش الجبلي والمنتجع، الذي يعتبر بمثابة نقلة نوعية في مستوى الخدمات السياحية المقدمة بمصر من حيث تكامل كافة العناصر السياحية به من فنادق وفيلات وشاليهات وملاهي مائية وأنشطة ترفيهية.





واستقل وفد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج "التلفريك" الذي سيحقق طفرة جديدة في السياحة المصرية، وهو الأطول مسافة في منطقة الشرق الأوسط، ويتكون من 9 عربات ومن المحتمل زيادتها في المستقبل، كما أن له محطتين بالجلالة؛ واحدة أعلى الجبل والأخرى أسفل الجبل، ويبلغ طول مسار التلفريك 4500 مترًا وتسع كل كابينة به إلى 10 أشخاص.





وأعرب شباب الدارسين بالخارج عن سعادتهم لوجودهم في مثل هذه الزيارة، قائلين: "شرف لنا تواجدنا بمشروع الجلالة"، وعبروا عن فخرهم بالجهد المبذول في المشروعات الكبرى التي تنفذ في مصر بمعايير عالمية وبأياد مصرية.





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