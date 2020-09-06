آخرها السيول.. أزمات كبرى هزت السودان

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:13 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد مرسي
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فيضانات وسيول وأزمات إقتصادية بالإضافة الي جائحة كورونا،تلك أبرز المشاكل التي عاني منها دولة السودان الشقيق بالإضافة الي مشاكل إخري متعلقة بالسياسة والصراع علي السلطة والنزاع بين شمال وجنوب الدولة.

عقبات وتحديات تعرضت لها الحكومة السودانية بالإضافة الي أرتفاع اسعار المواد الغذائية وصعوبة الحصول عليها كالخبز وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار وبقية العملات الأجنبية ولكنها تعمل علي مواجهتها والتغلب عليها.

مشكلة الأمطار والفيضانات

تعرضت ولايات النيل الأزرق والعاصمة الخرطوم في منطقة شرق النيل، حيث أدت تلك الأمطار الي تهدم العديد من المنازل مما ألقي عبء كبير جدا على الموازنة العامة للدولة والتي تعاني من ضعف كبير في الإيرادات والتي لم تزد عن 70 مليار جنيه فقط في الربع الأول من هذا العام في حين كان المستهدف 142 مليار.

جائحة كورونا..

جائحة كورونا أدت الي مزيد من الخسائر المادية واختفاء بعض السلع الضرورية وارتفاع أسعارها بصورة كبيرة جدا والنقص الشديد في الدواء والغاز مما أدي الي التكالب عليها والسعي للحصول عليها من جانب المواطنين السودانين.

نقص الأدوية..

يعاني السودانيون من أزمة أدوية حادة في بلد يواجه أزمة اقتصادية حادة، وخاصة مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مما وضع السلطات أمام تحديات إضافية.

وزاد تفشي فيروس كورونا المستجد من حدة الأزمة بسبب إغلاق الحدود وسجل السودان حتى الآن أكثر من 8900 إصابة بكوفيد-19 وقرابة 550 وفاة، وفق الأرقام الرسمية.

واحتجاجا على الوضع، نظمت لجنة صيادلة السودان المركزية، وهي بمثابة النقابة العامة للصيادلة وعضو في تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الثورة على نظام عمر البشير، إضرابا جزئيا مطلع الأسبوع الحالي.

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كورونا فيضان السودان أزمات

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