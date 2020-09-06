بتروجت يواجه القناه وديا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
أميرة هاشم
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، لمواجهه، نظيره، فريق القناه وديا، في تمام الساعة السابعة صباح الإثنين في فندق ميركيور.

ويذكر أن بتروجت تعادل في أولي ودياتة مع البنك الأهلي 1_1، وفاز علي الشرقية في ثاني ودياتة 3_0، وخسر من بني سويف 2_1، وفاز علي بورتو برباعية مقابل لاشئ في رابع ودياتة ،وتعادل مع النصر1_1،وفاز علي منتخب اسماعيلية 8/2.

ولعب الفريق البترولي17 مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم ثماني إنتصارات، وخمسة تعادلات، وتلقى أربعة هزائم، وسجل لاعبيه، 18 هدف، وعليه 9 أهداف.

ومن المقرر أن يخوض خمسة جولات، قبل ختام الدور الثاني، حيث سيواجه الترسانة، ثم يحل ضيفا على كوكاكولا، قبل أن يستقبل منتخب السويس، ويحل ضيفا على النجوم، وسيختتم الموسم بلقاء المريخ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بتروجت المقابل القناة

أخبار تهمك

برشلونة يحسم مصير كوتينيو

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يفاضل بين هولندي وبرازيلي.. فمن تكون له الغلبة؟

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم مستقبل كوتينيو

منذ حوالي 5 ساعات

يورجن كلوب ينقلب على برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحدد مطالبه من أجل التخلي عن نجمي الفريق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

اخر تطورات صفقة أيوب الكعبي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أيوب الكعبي يصدم الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تقارير تونسية: الأهلي يقدم عرضا مغريا لضم فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

صراع إنجليزي على نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

بتروجت يتعادل مع البنك الأهلي.. ويلاقي الشرقية وديا

بتروجت يختتم تدريباتة الجماعية استعدادا لودية الشرقية

وديا...بتروجت يسحق الشرقية بثلاثية نظيفة

بتروجت يخسر من بني سويف وديا

تعرف علي مواعيد مباريات بتروجت استعدادا للمظاليم

وديا.. بتروجت يفوز بثلاثية على بورتو

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:04 م

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

08:02 م

مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو)

06:15 م

برشلونة يحسم مصير كوتينيو

06:33 م

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟