الإمارات أرسلت نحو 100 طن مساعدات إلى السودان للإغاثه من الفيضانات (صور

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
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 أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بإرسال طائرة تحمل 100 طن من مواد الإغاثة من مخازن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في ⁧‫دبي⁩، لمساعدة ضحايا الفيضانات التي ضربت أجزاء مختلفة من السودان وجنوب السودان. 

وخلفت السيول والفيضانات أضرارا بالغة في السودان هذا العام، إذ أودت بحياة 99 شخصا، وتسببت في انهيار عشرات الآلاف من المنازل، وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة، وفق إحصاءات وزارة الداخلية السودانية.


وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، السبت، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر واعتبار البلاد منطقة كوارث لدرء آثار السيول والفيضانات.
الإمارات أرسلت نحو 100 طن مساعدات إلى السودان للإغاثه من الفيضانات (صور
الإمارات أرسلت نحو 100 طن مساعدات إلى السودان للإغاثه من الفيضانات (صور
الإمارات أرسلت نحو 100 طن مساعدات إلى السودان للإغاثه من الفيضانات (صور
الإمارات أرسلت نحو 100 طن مساعدات إلى السودان للإغاثه من الفيضانات (صور
الإمارات أرسلت نحو 100 طن مساعدات إلى السودان للإغاثه من الفيضانات (صور
الإمارات أرسلت نحو 100 طن مساعدات إلى السودان للإغاثه من الفيضانات (صور
الإمارات أرسلت نحو 100 طن مساعدات إلى السودان للإغاثه من الفيضانات (صور
الإمارات أرسلت نحو 100 طن مساعدات إلى السودان للإغاثه من الفيضانات (صور

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