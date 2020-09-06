مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو)
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:15 م
رقية جمال
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قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، إن فيروس كورونا مازال موجود، ولكن أعداد الإصابة بكورونا حاليًا أقل بكثير من الفترة السابقة، وحدة المرض أصبحت اقل وأعداد الإصابة انخفضت جدًا، والحالات التي تحتاج لمستشفيات ورعاية مركزة انخفضت كثيرًا.
وشدد "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، على ضرورة الاستمرار بشدة في تطبيق الاجراءات الاحترازية حتى لو كان هناك حالة إصابة واحدة بكورونا لحين الخروج من فترة الخريف والشتاء.
وتابع مستشار الرئيس لشئون الصحة، أنه خلال الشتاء سيكون هناك خلط بين الانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، إلى جانب فتح المدارس والجامعات، وهناك ضرورة لاستمرار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، موضحًا أنه لا يوجد دواء أو مصل مخصص لفيروس كورونا حتى الآن، وما يتم استخدامه من برتوكولات هي ادوية كانت موجودة بالفعل تستخدم لعلاج أمراض أخرى.
وشدد "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، على ضرورة الاستمرار بشدة في تطبيق الاجراءات الاحترازية حتى لو كان هناك حالة إصابة واحدة بكورونا لحين الخروج من فترة الخريف والشتاء.
وتابع مستشار الرئيس لشئون الصحة، أنه خلال الشتاء سيكون هناك خلط بين الانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، إلى جانب فتح المدارس والجامعات، وهناك ضرورة لاستمرار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، موضحًا أنه لا يوجد دواء أو مصل مخصص لفيروس كورونا حتى الآن، وما يتم استخدامه من برتوكولات هي ادوية كانت موجودة بالفعل تستخدم لعلاج أمراض أخرى.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللزمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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