أحمد سعد يشوق جمهوره بـ برومو أغنية "بصرة" عبر "إنستجرام"

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روج المطرب أحمد سعد، لأغنيته الجديد بعنوان "بصرة" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".





وعلق "سعد" على البرومو قائلاَ: بصرة "قريبا"، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامى دهيمة، وشقيقه أدهم، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب والقنوات الفضائية.



في سياق منفصل، أعلن الفنان أحمد سعد خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وكتب: "النهارده عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هوا تاريخ يوم خطوبتي...حد فهم قصدي ايه....؟.

