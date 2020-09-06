رئيس الأسقفية: قدمنا مساعدات مالية للبنان في أزمة المرفأ

قال الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا إن الكنيسة قدمت مساعدات مالية للبنان الشقيق في مأساة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الشهر الماضي.





وأوضح رئيس الأساقفة في بيان له، أن الكنيسة قدمت تبرعًا ماليًا للمطران سهيل ديواني الذي يرأس إقليم القدس للكنيسة الأنجليكانية وتقع لبنان ضمن نطاق رعايته، رافضًا الكشف عن حجم التبرع الذي قدمته الكنيسة الأسقفية بمصر.





وأكد على التضامن الإنساني مع لبنان الشقيق التي تعاني بسبب الصراعات السياسية من ناحية وبسبب الآثار النفسية والاقتصادية التي خلفها حادث انفجار المرفأ.





واختتم حنا بيانه: نصلي للأشقاء في لبنان لكي تعبر البلاد أزمتها ونسأل الله أن يلهم أهل الشهداء الصبر والعزاء، وأن يعجل بشفاء المصابين.





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