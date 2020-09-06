المصل واللقاح يحذر من التهاون في الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:37 م
الدكتور أمجد الحداد
الدكتور أمجد الحداد
رقية جمال
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أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أننا مازلنا في المرحلة الأولى لفيروس كورونا، والتذبذب الذي يحدث في أعداد الإصابات هو تذبذب في الإجراءات الاحترازية. 

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن تشديد الاجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة سيحدث تراجع في إصابات كورونا والعكس.

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ساهم في كسر حاجز ذروة فيروس كورونا، وانخفاض اعداد الإصابات، ولكن شعور المواطنين الزائف بانتهاء فيروس كورونا تسبب في التهاون بالإجراءات الاحترازية مما ترتب عليه زيادة أعداد الإصابات، معقبًا: "فيروس كورونا مازال موجود وهناك حالات إصابات ووفيات".

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللزمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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