تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.53% في ختام جلسة الأحد

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.53% خاسراً 7.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1402.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.1 مليون سهم بقيمة 998 ألف درهم.









وهبط بسوق البحرين قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 169.52% بضغوط تراجع سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 9.88%، أعقبه قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 41.36% بضغوط تراجع سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.63%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.40% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.79%، وهبط سهمي عقارات السيف، شركة البحرين للسينما بنسبة 1.71%، 0.88%.