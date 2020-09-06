تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.53% في ختام جلسة الأحد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:15 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.53% خاسراً 7.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1402.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.1 مليون سهم بقيمة 998 ألف درهم.


 وهبط بسوق البحرين قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 169.52% بضغوط تراجع سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 9.88%، أعقبه قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 41.36% بضغوط تراجع سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.63%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.40% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.79%، وهبط سهمي عقارات السيف، شركة البحرين للسينما بنسبة 1.71%، 0.88%.
 
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 33.66% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 4.05%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.92%، ثم أسهم شركة الإثمار القابضة، مصر السلام-البحرين، بنك البحرين والكويت بنسبة 14.58%، 1.33%، 0.80%، على التوالي.

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