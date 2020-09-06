برشلونة يحسم مستقبل كوتينيو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:30 م
كوتينيو
كوتينيو
الفجر الرياضي
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حسم نادي برشلونة الإسباني مستقبل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو بعد انتهاء إعارته إلى بايرن ميونيخ الألماني.

كشفت صحيفة "ماركا" عن أن المدير الفني الجديد رونالد كومان يريد الاعتماد على كوتينيو وطلب الإبقاء عليه في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الى أن برشلونة يرفض إرسال اللاعب العائد من إعارة لبايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لأي نادٍ، فهو يُريد الإبقاء عليه، أو بيعه بشكل نهائي.

وأضافت أن الحالة الوحيدة التي سيغادر فيها اللاعب برشلونة هذا الصيف، أن يقوم نادي بإدراج اللاعب في صفقة كبيرة وهو أمر مستبعد تماماً.

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