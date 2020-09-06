أول المرشحين لتدريب سموحة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:55 م
حمادة صدقي
حمادة صدقي
الفجر الرياضي
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وافق مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر على استقالة حمادة صدقي المدير الفني للفريق عقب التعادل 3-3 مهع أسوان في الدوري المصري.

 

ودخل مجدي عبد العاطي مدرب أسوان السابق وطارق العشري مدرب المصري البورسعيدي سابقًا دائرة المرشحين لتدريب سموحة خلفًا لحمادة صدقي.

 

ويستعد سموحة لمباراة الزمالك يوم الخميس المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

 

 

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