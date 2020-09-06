مظاهرات واسعة في كرواتيا ضد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الكرواتية للاحتجاج على الإجراءات التي فرضتها السلطات بسبب جائحة فيروس كورونا، والتي يقولون إنها تعرض حقوق الإنسان والحريات للخطر.

وكتبت بعض اللافتات التي حملها المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة “زغرب” الرئيسية "كورونا كذبة، لسنا كلنا مشعوذون" و"اخلعوا القناع، اطفئ التلفزيون، عش حياة كاملة".

كان التجمع، الذي أطلق عليه مهرجان الحرية، يهدف إلى التحذير من الإجراءات التقييدية المتعلقة بفيروس كورونا والتي يقول المنظمون إنها "قيدت الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين" دون "أساس طبي أو قانوني صالح".

وقالت المجموعة التي نظمت الحدث في بيان "نحن نصر على حماية حقوق الإنسان والحريات والمعرفة والتضامن والاحترام المتبادل".

وحذرت بشكل خاص من تقييد "التنشئة الاجتماعية وفرض مسافة نفسية والحرمان من الاتصال الجسدي".

على فيسبوك، قال وزير الصحة فيلي بيروس عن التجمع إنه لا يستطيع دعم "نهج غير علمي لمواجهة COVID-19".


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وقاية مظاهرات كورونا كرواتيا جريدة الفجر الفجر

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