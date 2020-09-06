رغم النقص العددي.. سانتوس يحسم قمة مثيرة بالدوري البرازيلي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:01 م
سانتوس
سانتوس
وكالات
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حقق سانتوس فوزا مثيرا على سييارا بهدف دون رد في المواجهة التي أقيمت بينهما صباح اليوم في الجولة الثامنة من الدوري البرازيلي .

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل كورينثيانز مع ضيفه بوتافوجو 2 /2.

ورفع سانتوس رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم للمركز السابع بفارق نقطة واحدة عن سييارا صاحب المركز التاسع.

وسجل فيليب جوناثان أندراد هدف الفوز لسانتوس في الدقيقة التاسعة.

وأنهى سانتوس المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد لوان بيريس وأليسون لوبيز بيريرا في الدقيقتين 82 و90.

كما أنهى سييارا المباراة بتسعة لاعبين لطرد صامويل إكزافي وبرونو باتشيكو في الدقيقتين 82 و90 أيضا.

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