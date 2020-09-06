نيللى كريم مع المدفعجية بعد «مليونير»

انتشرت خلال الأيام الماضية مجموعة صور للفنانة نيللى كريم مع فرقة المدفعجية داخل الاستوديو الخاص بهم، وأثارت هذه الصور تساؤلات الجمهور، حول أن نيللى كريم قررت دخول مجال الغناء وتكرار تجربة الغناء معهم مرة أخرى، خاصة بعد نجاح أغنية «مليونير» التى قدمتها معهم لمسلسل «بـ100 وش»، الذى نافست به فى الماراثون الرمضانى الماضى.





وعلمنا أن نيللى انتهت بالفعل من تسجيل أغنية جديدة ستقدمها على طريقة الدويتو وسيشاركها الغناء فيها فريق «المدفعجية»، المكونة من الديزل وكنكة وإسلام شندى ودولسيكا، وسبب تسجيل الأغنية هو برنامج جديد انتهت نيللى كريم من التعاقد عليه، وهذه الأغنية ستقدمها فيه، وستتعاون فيه نيللى مع فرقة المدفعجية.





وتعمل نيللى حاليا على مسلسلها الجديد المقرر أن تنافس به فى الماراثون الرمضانى المقبل، وتتعاون خلاله مع المؤلف دكتور مدحت العدل، ورشح لتولى إخراجه هانى خليفة، لكنه لم يتعاقد بشكل رسمى عليه حتى كتابة هذه السطور. يشار إلى أن نيللى أطلت على جمهوها مؤخرا من خلال مسلسل «بـ100 وش»، الذى قدمته هى والفنان آسر ياسين، ومن تأليف أحمد وائل وعمر الدالى، وأخرجته كاملة أبو ذكرى، وحقق العمل نجاحاً كبيراً خلال عرضه فى السيزون الرمضانى الماضى.



