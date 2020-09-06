مزاعم كاذبة بشأن سجن برج العرب.. أحدث شائعات الإخوان

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

لا تزال جماعة الإخوان الإرهابية، تعتاد نشر الشائعات وإطلاق الأكاذيب والمزاعم الباطلة، بشأن الدولة المصرية، في محاولة لإحداث الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد، لكن دون جدوى، كمزاعم تدهور الحالة الصحية لنزلاء سجن برج العرب.

مزاعم بشأن نزلاء برج العرب
اعتادت جماعة الإخوان الإرهابية، تسليط أبواقها الإعلامية، لنشر الشائعات والمزاعم الباطلة بشأن الدولة المصرية، لعل أحدثها؛ مزاعم تدهور الحالة الصحية لنزلاء سجن برج العرب وعدم توافر مقومات الرعاية الطبية بمستشفى السجن، لينفي مصدر أمني، تلك الواقعة، العارية تمامًا من الصحة.

وتحظى السجون باهتمام وافر من وزارة الداخلية التي تحرص على الارتقاء بكل أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية من خلال مستشفيات قطاع السجون المجهزة تقنيًا بأحدث الأجهزة الطبية.

وتفعل السجون، الإجراءات الاحترازية والوقائية على مدار الساعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بالسجون والحد من انتشار فيروس كورونا.

وتؤكد ادعاءات الجماعة الباطلة، نهجهم العدائي التحريضي تجاه مؤسسات الدولة المصرية.

خروج جامعة القاهرة من التصنيفات العالمية
وضمن الأكاذيب الإخوانية، ادعاء بعض القنوات أن جامعة القاهرة خارج التصنيفات العالمية، لترتب الجامعات على عكس الحقيقة، التي تؤكد صدارة الجامعة في أقوى 8 تصنيفات دولية وعالمية.

عودة الطلاب إلى الدراسة يومين فقط
وتداولت شائعة غريبة، بشأن عودة الطلاب إلى الدراسة يومين فقط إلى المدارس فى الأسبوع، ليوضح طارق شوقي وزير الترية والتعليم، أنه لا يوجد تغييرات إدارية أو قيادية في وزارة التربية والتعليم، وأن كل ما يتم تداوله هو عبث وشائعات وأساليب جديدة للترويج لأسماء بعينها وإثارة بلبلة من لا شىء.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة سوف تعلن عن الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، استغلت قرار وزارة النقل بتخصيص محطة بشتيل لقطارات الصعيد، بدلًا من محطة رمسيس، وقصر محطة رمسيس على قطارات الوجه البحرى، لتخلق الأكاذيب حول استخدام العنصرية ضد أهالي الصعيد، متغافلين أن القرار تنظيمي، لتطوير منظومة السكك الحديدية.

وكان وزير النقل، قرر منع قطارات الصعيد من دخول محطة رمسيس، وتحويل محطة توقفهم إلى "بشتيل"، لتخفيف الزحام، حيث ستنفذ بتصميم أوروبي.

واستهلت وزارة النقل، منذ عدة أشهر، أعمال تنفيذ وإنشاء محطة بشتيل للسكة الحديد، والتي ستكون بديلًا لمحطة رمسيس، حيث تعتبر من أهم الوحدات الإدارية التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وتحظى أكبر مجمعات للمدارس على مستوى المحافظة وعدد كبير من مراكز الخدمات.
 
وضمن أكاذيب الإخوان، لإحداث الوقيعة بين مؤسسات الدولة المصرية، سعي قنواتها، لاستغلال مشروع قانون الإفتاء وملاحظات الأزهر حوله، لإحداث وقيعة بين الأزهر والدولة، بالزعم بأن القانون سيؤثر على الأزهر، لكن جميع محاولاتهم دائمًا تبوء بالفشل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محطه بشتيل قانون الإفتاء عوده الدراسه شائعات الاخوان سجن برج العرب تخفيف الزحام اجراءات احترازيه

أخبار تهمك

فايلر يفاجئ أجايي بقرار غير متوقع

منذ أقل من ساعتين

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 18 ساعة

تقرير مغربي يكشف وجهة أيوب الكعبي المقبلة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ أقل من ساعتين

40 دقيقة صراع على الحياة.. التحقيقات تكشف تفاصيل وفاة طفل بنادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كواليس مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ ساعة و 12 دقيقة

ريال مدريد يقترب من كافاني

منذ أقل من ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

إغلاق 7 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يحدد سعر بيع نجمه إلى برشلونة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يستقر على عودة نجم الفريق من الإعارة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاوض بديل "متولي"

منذ 41 دقيقة

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

كيف ردت الدولة المصرية على تصريحات المنظمات المشبوهة حول وفاة "مرسي"؟

أحمد موسى: "الدكر" يقرب لأي سجن في مصر (فيديو)

مصدر أمني ينفي تخفيض وجبات الطعام لنزلاء سجن العقرب

بعد غضب أهالي الصعيد.. كل ما تريد معرفته عن محطة بشتيل البديلة لرمسيس

أحدهم بشأن أهالي الصعيد.. أحدث أكاذيب الإخوان عن مصر

خريطة وسائل المواصلات من بشتيل إلى رمسيس لأهالي الصعيد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

إغلاق 7 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها

09:38 ص

الأهلي يفاوض بديل "متولي"

12:02 م

ريال مدريد يقترب من كافاني

11:52 ص

فايلر يعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب