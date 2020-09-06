مزاعم كاذبة بشأن سجن برج العرب.. أحدث شائعات الإخوان

Advertisements



لا تزال جماعة الإخوان الإرهابية، تعتاد نشر الشائعات وإطلاق الأكاذيب والمزاعم الباطلة، بشأن الدولة المصرية، في محاولة لإحداث الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد، لكن دون جدوى، كمزاعم تدهور الحالة الصحية لنزلاء سجن برج العرب.



مزاعم بشأن نزلاء برج العرب

اعتادت جماعة الإخوان الإرهابية، تسليط أبواقها الإعلامية، لنشر الشائعات والمزاعم الباطلة بشأن الدولة المصرية، لعل أحدثها؛ مزاعم تدهور الحالة الصحية لنزلاء سجن برج العرب وعدم توافر مقومات الرعاية الطبية بمستشفى السجن، لينفي مصدر أمني، تلك الواقعة، العارية تمامًا من الصحة.



وتحظى السجون باهتمام وافر من وزارة الداخلية التي تحرص على الارتقاء بكل أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية من خلال مستشفيات قطاع السجون المجهزة تقنيًا بأحدث الأجهزة الطبية.



وتفعل السجون، الإجراءات الاحترازية والوقائية على مدار الساعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بالسجون والحد من انتشار فيروس كورونا.



وتؤكد ادعاءات الجماعة الباطلة، نهجهم العدائي التحريضي تجاه مؤسسات الدولة المصرية.



خروج جامعة القاهرة من التصنيفات العالمية

وضمن الأكاذيب الإخوانية، ادعاء بعض القنوات أن جامعة القاهرة خارج التصنيفات العالمية، لترتب الجامعات على عكس الحقيقة، التي تؤكد صدارة الجامعة في أقوى 8 تصنيفات دولية وعالمية.



عودة الطلاب إلى الدراسة يومين فقط

وتداولت شائعة غريبة، بشأن عودة الطلاب إلى الدراسة يومين فقط إلى المدارس فى الأسبوع، ليوضح طارق شوقي وزير الترية والتعليم، أنه لا يوجد تغييرات إدارية أو قيادية في وزارة التربية والتعليم، وأن كل ما يتم تداوله هو عبث وشائعات وأساليب جديدة للترويج لأسماء بعينها وإثارة بلبلة من لا شىء.



وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة سوف تعلن عن الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء المقبل.



وكانت قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، استغلت قرار وزارة النقل بتخصيص محطة بشتيل لقطارات الصعيد، بدلًا من محطة رمسيس، وقصر محطة رمسيس على قطارات الوجه البحرى، لتخلق الأكاذيب حول استخدام العنصرية ضد أهالي الصعيد، متغافلين أن القرار تنظيمي، لتطوير منظومة السكك الحديدية.



وكان وزير النقل، قرر منع قطارات الصعيد من دخول محطة رمسيس، وتحويل محطة توقفهم إلى "بشتيل"، لتخفيف الزحام، حيث ستنفذ بتصميم أوروبي.



واستهلت وزارة النقل، منذ عدة أشهر، أعمال تنفيذ وإنشاء محطة بشتيل للسكة الحديد، والتي ستكون بديلًا لمحطة رمسيس، حيث تعتبر من أهم الوحدات الإدارية التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وتحظى أكبر مجمعات للمدارس على مستوى المحافظة وعدد كبير من مراكز الخدمات.



وضمن أكاذيب الإخوان، لإحداث الوقيعة بين مؤسسات الدولة المصرية، سعي قنواتها، لاستغلال مشروع قانون الإفتاء وملاحظات الأزهر حوله، لإحداث وقيعة بين الأزهر والدولة، بالزعم بأن القانون سيؤثر على الأزهر، لكن جميع محاولاتهم دائمًا تبوء بالفشل.