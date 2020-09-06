"القومي للمرأة": مفيش بيت في مصر مفيهوش حالة طلاق (فيديو)

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الدولة راعت تمثيل كافة المجالات والتخصاصات في تشكيل المجلس القومي للمرأة، حيث يتكون المجلس من 17 لجنة.

وعن حالات الطلاق، أشارت "رانيا"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أنه غالبا يلقى اللوم على المرأة حتى وإن كانت تعاني في زيجتها، معلقة: "مفيش بيت في مصر مفيهوش حالة طلاق".

وأرجعت ارتفاع نسبة الطلاق إلى العنف الأسري، والفهم الخاطىء للدين، منوهة بأن المجتمع يحتاج إلى أن يقوم الرجل بدوره، وكذلك المرأة، بحيث لا يكون هناك خلط بين أدوارهم.

وفي سياق أخر توجه وفد من فرع المجلس القومي للمرأة لزيارة المتحف الآتوني، شرق النيل بمدينة المنيا، والجاري إنهاء أعمال المرحلة الثالثة به، والتي تشمل التشطيبات النهائية، وذلك بهدف دعم العمل بالمشروع معنويًا.

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، إن الزيارة جاءت استجابة لدعوة الدكتور أحمد محمد حميدة، مدير عام المتحف، حيث ضم الوفد الدكتورة عزة العربي، وصباح رمضان، ونادي وديع، من أعضاء المجلس وآخرين.

وذكر الدكتور أحمد محمد حميدة، مدير المتحف، إنه جرى استكمال أعماله الإنشائية في المرحلتين الأولى والثانية، أما المرحلة الحالية وهي الثالثة يتم فيها أعمال التشطيبات.

وعلى جانب آخر أعلنت الإدارة الصحية بمركز مطاى عن فحص 5476 حالة حتى الان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر وعلاج اورام الثدى كما تم احالة 268 حالة لاستكمال فحصواتهن بمعهد اورام المنيا.

كما كانت الإدارة قد أعلنت عن تطعيم 18609 طفل بطعم السولك ضد شلل الاطفال من اجمالى مستهدف 22123 بنسبة تجاوزت 84 ٪حتى الان.

بالإضافة إلى تطعيم تطعيم 8319 طفل الجرعة التانية من الطعم واعلنت الإدارة عن استمرار الحملة فى تطعيم كافة الاطفال المستهدفة.

ومن ناحية أخرى شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامه من أجل خلق بيئة صحية للمواطنين، وكذلك التصدى بمنتهى الحزم لمحاولات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة،كذلك حصر المنازل المخالفة وانذارها لسرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء.

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