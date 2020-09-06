روسيا تسجل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:10 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

 

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا، 5195 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 5205 إصابات أمس السبت و5110 إصابات الجمعة.

 

وكشفت الغرفة الروسية، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 من أصل أقاليم البلاد الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي الواقعة في أقصى شمال البلاد)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 22.2% من المرضى الجدد.

 

وكانت حصيلة ضحايا "كوفيد-19" في روسيا، شهدت خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بواقع 61 حالة وفاة (ما يمثل انخفاضا حادا مقارنة مع رقم اليوم السابق، أي 110 وفاة، وأدنى حصيلة وفيات يومية منذ 17 أغسطس الماضي عندما تم تسجيل 55 وفاة).

 

وقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بـ0.5% خلال آخر 24 ساعة وأصبح 1025505 إصابات مؤكدة، بما في ذلك 17820 حالة وفاة و166736 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ2311 حالة نشطة منذ يوم أمس).

 

وغادر 2823 شخصا خلال اليوم الأخير المستشفيات في روسيا بعد شفائهم بالكامل من كورونا، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 840949 شخصا.

 

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 38.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي، منها 333 ألفا خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا يزال أكثر من 209 آلاف شخص تحت الرقابة الطبية.

 

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