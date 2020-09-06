تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% خاسراً 33.960 نقطة ليصل إلى مستوى 5292.84 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.83% خاسراً 48.87 نقطة ليصل إلى مستوى 5816.24 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسراً 0.960 نقطة ليصل إلى مستوى 4259.15 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.15% رابحاً 6.370 نقطة ليصل إلى مستوى 4263.68 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 197.1 مليون سهم بقيمة 26.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6567 صفقة.









وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.82%، تلاه قطاع المنافع بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.20% ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.38%.