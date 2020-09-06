تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:39 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع جماعي للمؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% خاسراً 33.960 نقطة ليصل إلى مستوى 5292.84 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.83% خاسراً 48.87 نقطة ليصل إلى مستوى 5816.24 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسراً 0.960 نقطة ليصل إلى مستوى 4259.15 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.15% رابحاً 6.370 نقطة ليصل إلى مستوى 4263.68 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 197.1 مليون سهم بقيمة 26.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6567 صفقة.


 وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.82%، تلاه قطاع المنافع بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.20% ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.38%.
 
وجاء سهم شركة الأنظمة الآلية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.20%، يليه سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 7.30%، ثم سهم شركة الاستثمارات الوطنية بنسبة 6.15%، فيما تصدر سهم شركة حيات للاتصالات القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.63% يليه سهم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 5.71%، ثم سهم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 5%.

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