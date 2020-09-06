جرحى بتفجير استهدف مركبة متعاونة مع التحالف في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، إصابة شخصين إثر انفجار استهدف مركبة متعاقدة مع التحالف الدولي في بغداد.

وكشفت خلية الإعلام الأمني، أن شرطيا ومواطنا عراقيا أصيبا في التفجير، من دون الإشارة إلى طبيعة إصابتهما، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

ووقع الانفجار، على طريق الشعلة، شمالي العاصمة العراقية.

وهذا ثاني انفجار يستهدف شركات متعاونة مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" في سبتمبر الجاري.

وفي الثالث من سبتمبر الجاري، انفجرت عبوة ناسفة في رتل تابع لشركات الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي، على الطريق السريع في محافظة ذي قار جنوبي العراق، من دون خسائر تذكر.

وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في أواخر أغسطس الماضي، سحب قواته من قاعدة التاجي الرئيسية شمالي بغداد، وسلمها إلى القوات العراقية.

وأتى الانسحاب بعد أيام من تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهده بسحب جزء من قوات بلاده المتمركزة في العراق.

وخلال الأشهر الأخيرة أخلى التحالف الدولي 6 قواعد عسكرية، وسط استمرار المشاورات بشأن آليات وتوقيت إعادة انتشار القوات الدولية.

وفي الفترة ذاتها، كانت الميليشيات العراقية المرتبطة بإيران تطلق بين الحين والآخر صواريخ باتجاه القواعد التي تضم قوات التحالف.