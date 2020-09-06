ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.13% مع بداية أولي جلسات الأسبوع
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:17 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حبث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.33% رابحاً 4.65 نقطة ليصل إلى مستوى 1414.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 506.1 ألف درهم.
وصعد بسوق البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 28.40% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسكية-بتلكو بنسبة 3.37%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.92%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.33%.
كما ارتفع سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.33%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.19%، كما هبط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.17%.
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