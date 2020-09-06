ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.13% مع بداية أولي جلسات الأسبوع

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حبث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.33% رابحاً 4.65 نقطة ليصل إلى مستوى 1414.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 506.1 ألف درهم.

وصعد بسوق البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 28.40% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسكية-بتلكو بنسبة 3.37%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.92%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.33%.