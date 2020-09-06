قبل مباراة الطلائع.. عبد الحميد بسيوني يخسر دائما من الزمالك وكارتيرون (تقرير)

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يبحث عن تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لتأمين وصافة الدوري والذي يحتلها برصيد 48 نقطة وسيخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم لانسحابه من قمة الدور الأول أمام الأهلي، بينما يسعي الجيش لتحقيق نتيجة ايجابية لتحسين مركزه بالدوري حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.





يقود طلائع الجيش في مباراة اليوم نجم الزمالك ومدربه السابق عبد الحميد بسيوني والذي سبق وتقابل مع الفريق الأبيض في 7 مواجهات خلال مشواره التدريبي خسرها جميعًا ولم يفز أو يتعادل في أي مباراة.





جاءت مواجهات "بسيوني" ضد الزمالك خلال قيادته لفريق حرس الحدود، حيث واجه الفارس الأبيض كمدرب للمرة الأولي في لقاء الجولة 16 بالدوري موسم 2013 – 2014 وخسر فريقه بهدفين دون مقابل.





تجدد اللقاء بينهما فيما بعد في مباراة الزمالك والحرس عام 2014 في ربع نهائي كأس مصر وخسر مجددا بهدف دون مقابل.





وفي موسم 2014 – 2015 قاد "بسيوني" حرس الحدود في مباراتين ضد الزمالك وخسر (رايح – جاي) بنتيجة واحدة 2 -0، وفي نفس الموسم التقي الفريقين في دور الـ16 لكأس مصر وفاز الأبيض 3 – 1.





وقاد عبد الحميد بسيوني فريق حرس الحدود ضد الزمالك في الجولة 25 من الدوري الممتاز موسم 2015 – 2016 وفاز الفريق الأبيض 1-0.





أما آخر مواجهة جمعت "بسيوني" مع الزمالك كانت خلال لقاء دور الـ16 بكأس مصر بين الزمالك والحرس في ديسمبر 2017 وفاز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.





كما جمعت عبد الحميد بسيوني خلال قيادة حرس الحدود مباراة وحيدة ضد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الحالي وذلك خلال تدريب الأخير لفريق وادي دجلة، وفاز المدرب الفرنسي 2-0 في الجولة 28 بالدوري الممتاز موسم 2015 / 2016.





ويتطلع عبد الحميد بسيوني لإنهاء عقدته الأزلية أمام الزمالك وتحقيق فوزه الأول ضد الفارس الأبيض ومدربه كارتيرون خلال قيادته لفريق طلائع الجيش في مباراة الليلة بالجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.. يا تري هل ينجح في ذلك أم يكون للخواجة الفرنسي رأيًا آخر؟.



