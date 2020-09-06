مقتل رجل أمن في عملية طعن بتونس

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:07 ص
الأمن التونسي
الأمن التونسي
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، نقلًا عن وسائل إعلام تونسية، بمقتل رجل أمن في عملية طعن في مدينة سوسة.

 

وفي سياق منفصل، أعلنت مصلحة الجمارك التونسية، إحباط عملية تهريب قطع أثرية وكمية من الأحجار الكريمة عبر ميناء حلق الوادي.

 

وأضافت الجمارك، أنها تلقت معلومات تفيد بأن مواطنا تونسيا ينوي تهريب أحجار كريمة وقطع أثرية إلى الخارج، عبر الميناء المذكور، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

 

وفي وقت سابق، تم توقيف سيارة تحمل لوحات أجنبية يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج، وهي متجهة إلى ميناء جنوة.

 

وبإخضاع السيارة وأمتعة المسافر للتفتيش، تمكن أعوان مصلحة تفتيش المسافرين من ضبط كمية من الأحجار الكريمة وأجزاء لقطعة أثرية في شكل سلحفاة، مخفية داخل الصندوق الخلفي للسيارة.

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مقتل رجل أمن عملية طعن رجل أمن تونس

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