40 دقيقة صراع على الحياة.. التحقيقات تكشف تفاصيل وفاة طفل بنادي الزمالك

باشرت النيابة التحقيقات في قضية وفاة طفل عمره 4 سنوات، داخل نادي الزمالك، أثناء اللعب في حمام السباحة والمعروف بـ"بانوراما".



وأشارت إلى أن أفراد الأمن الإداري حاولوا إنقاذ الطفل، واستمر الأمر لمدة حوالي 40 دقيقة، ثم تم نقله إلى المستشفى، وعلى مدار ثلاثة ساعات حاولت الأجهزة الطبية بالمستشفى إنقاذه، باستخدام الصدمات الكهربائية، إلا أنه لفظ أنفاسه وتوفى.



وأوضحت أن الطفل كان يلهو، ثم سقط في حمام السباحة، وأن والده قال في التحقيقات إن نجله سقط أثناء اللهو معه شقيقه الأكبر، نافيا اتهام رئيس النادي، أو أي من العاملين به بالتورط في وفاة نجله، وهو ما أكدته أقوال أفراد الأمن الإداري بالنادي.



من جانبها، تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة لتفريغها، وكشف كواليس وملابسات الحادث، ومحاورة الشهود.



