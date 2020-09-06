ياسر محجوب: "المواطن يرى منظومة النظافة غير لائقة.. والقانون لتنظيم إدارة المخالفات" (فيديو)

كشف ياسر محجوب، نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، عن تفاصيل قانون إدارة المخلفات، لافتًا إلى أن الرسوم سيتم تحصيلها كما هي على فواتير الكهرباء حتى يتم إصدار آلية خاصة لتنظيم المسألة في صورة أخرى.



وقال "محجوب"، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" إن هناك مشاكل كثيرة في منظومة إدارة المخالفات، مضيفًا "المواطن يرى أن منظومة النظافة غير لائقة وهذا ما جعلنا نتدخل لوضع قانون منظم لإدارة المخالفات".



وتابع ائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة: "لن يكون هناك أي أعباء مالية إضافية على المواطن، ولكن المسألة ستكون تنظيمية بداية من الوضع المؤسسي والتخطيطي والمالي، وهذه الرسوم ستكون طبقًا للحالة الاقتصادية للمواطن، والجزء الأكبر سيكون من موازنة الدولة والضريبة العقارية وجزء من الصناديق لضمان الاستدامة على أن تصدر هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء".



وفي تصريحات سابقة قالت قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون تنظيم إدارة المخلفات كان نتيجة جهد مشترك بين مجموعة من وزارات الدولة، لافتا إلى أنه قانون مختلف، واستغرق صدوره 4 سنوات.



وأشار "فؤاد"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أن القانون يغطي كافة أنواع المخلفات، حتى المخلفات الإلكترونية، مؤكدا أنه قانون غير تقليدي، حيث أنه يضع الإطار العام للمنظومة.



وأضاف أن من أبرز ملامح القانون أنه لابد أن يكون هناك رخصة لمن يعمل في منظومة المخلفات أي كان نوع المخلف، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات هو المنوط بمنح الترخيص.



أطلقت وزارة البيئة من خلال صفحتها الرسمية «فيسبوك» برنامجًا للتوعية البيئية للأطفال وذويهم لتنمية بعض المعلومات والمهارات والاتجاهات البيئية لديهم.



يأتي ذلك في إطار خطة وزارة البيئة لنشر ورفع الوعي البيئي بالقضايا البيئية المختلفة لدى كافة فئات وشرائح المجتمع.



ويحتوى برنامج التوعية الذي يقوم على تنفيذه إدارة التوعية الطلابية فيديوهات قصيرة تتخللها مواد تعليمية جذابة حيث تشمل حلقات البرنامج 11 حلقة يتم عرضها بواقع 3 مرات أسبوعيًا ابتداءً من يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر وحتى 24 سبتمبر أيام (الأحد –الثلاثاء –الخميس) من كل أسبوع.



كما يتضمن البرنامج سؤال نهاية كل حلقة عن موضوع الحلقة على أن تُرسل الإجابات مجمعة مع نهاية الفترة المحددة على رقم واتس اب الوزارة 01222693333 حيث سيتم إجراء قرعة ومنح الفائزين هدايا عينية.





ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور الوزارة التوعوي خاصة في تلك الفترة تماشيًا مع الظروف الحالية التي فرضتها انتشار فيروس كورونا وما يترتب عليه من إجراءات احترازية وحرص الوزارة على تحقيق هذا الدور.



تتناول الفيديوهات عددا من الموضوعات تشمل ورش عمل عن إعادة استخدام المخلفات المنزلية وكيفية الاستفادة منها، وترشيد استهلاك الطاقة، إضافة إلى التوعية بأهمية تقليل استهلاك البلاستيك وتوضيح أضرار الإفراط في استخدامه، كما تتناول حلقات البرنامج فيديوهات تعريفية عن المخلفات الإلكترونية وكيفية التخلص الآمن معها، والتنوع البيولوجي وأهميته للإنسان، إضافة إلى قش الأزر وكيفية الاستفادة منه، وإكساب الأطفال وذويهم مجموعة من المعلومات والمهارات البيئية التي تساعدهم على تعديل سلوكهم واتجاهاتهم تجاه البيئة وفهم أحوال البيئة ومشكلاتها من حولهم وما يتصل بها من ممارسات سلبية والعمل على إيجاد حلول لها، إضافة إلى تنمية الشعور بالمسئولية تجاه البيئة لدى الأطفال وتحفيز الجميع على حماية البيئة وتحسينها وتعميق الشعور بأهمية دورهم في تغيير اتجاهات من حولهم.