بعد مفاوضات الأهلي وبيراميدز.. المقاصة يحدد سعر محمد إبراهيم

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:34 ص
رقية صلاح
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كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز لضم محمد ابراهيم صانع ألعاب الفريق. 


وقال  بكري سليم في مداخلة هاتفية عبر قناة "أون تايم سبورتس"في برنامج جمهور التالته مع الإعلامي إبراهيم فايق:"أن محمد إبراهيم تأثر نفسياً في الفترة الأخيرة مع الزمالك، ونادي مصر المقاصة هو مصنع النجوم ومجدد اللاعبين، ولا يتواجد كل يوم لاعب مثل محمد ابراهيم أو محمد صلاح".


وأضاف:" بالفعل يوجد مفاوضات داخلية من الأهلي وبيراميدز وخارجية من الدوري السعودي، واللاعب لم يحدد وجهته حتي الأن وتوجد علاقه قوية بين محمود الخطيب واللواء محمد عبد السلام والأمور لا تقف بينهم"


وتابع:"مصلحة اللاعب أولًا ثم الفريق ومحمد مكسب كبير جدا لأي فريق سيذهب إليه وطموحه العودة لمنتخب مصر، وسيدرس العروض المقدمة له ولا نقف أمام طريق أي لاعب، وكل تفكيره الرجوع لمستواه المميز، والعرض الذي سيتناسب معه سنوافق عليه واللواء محمد عبدالسلام أعطي قرارات بعدم الوقوف أمام مستقبل أي لاعب ولكن رحيله سيكون في نهاية الموسم".


وأتم تصريحاته:" نادي مصر المقاصة سيطلب مبلغ أكثر من ٢ مليون دولار للإستغناء عن محمد ابراهيم وعقد اللاعب مازال ٣ سنين أخرين، ولن أنسي فضل كابتن إيهاب جلال فهو ايقونة ولم يأخذ حقه من الاعلام ومدرب كبير ويستحق فرصه لقيادة منتخب مصر وكنت ولديه الصلاحيات الكامله في النادي ولا نتدخل في عمله نهائيا، وأفضل النتائج حدثت في عهده".

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