بعد مفاوضات الأهلي وبيراميدز.. المقاصة يحدد سعر محمد إبراهيم
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:34 ص
رقية صلاح
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كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز لضم محمد ابراهيم صانع ألعاب الفريق.
وقال بكري سليم في مداخلة هاتفية عبر قناة "أون تايم سبورتس"في برنامج جمهور التالته مع الإعلامي إبراهيم فايق:"أن محمد إبراهيم تأثر نفسياً في الفترة الأخيرة مع الزمالك، ونادي مصر المقاصة هو مصنع النجوم ومجدد اللاعبين، ولا يتواجد كل يوم لاعب مثل محمد ابراهيم أو محمد صلاح".
وأضاف:" بالفعل يوجد مفاوضات داخلية من الأهلي وبيراميدز وخارجية من الدوري السعودي، واللاعب لم يحدد وجهته حتي الأن وتوجد علاقه قوية بين محمود الخطيب واللواء محمد عبد السلام والأمور لا تقف بينهم"
وتابع:"مصلحة اللاعب أولًا ثم الفريق ومحمد مكسب كبير جدا لأي فريق سيذهب إليه وطموحه العودة لمنتخب مصر، وسيدرس العروض المقدمة له ولا نقف أمام طريق أي لاعب، وكل تفكيره الرجوع لمستواه المميز، والعرض الذي سيتناسب معه سنوافق عليه واللواء محمد عبدالسلام أعطي قرارات بعدم الوقوف أمام مستقبل أي لاعب ولكن رحيله سيكون في نهاية الموسم".
وأتم تصريحاته:" نادي مصر المقاصة سيطلب مبلغ أكثر من ٢ مليون دولار للإستغناء عن محمد ابراهيم وعقد اللاعب مازال ٣ سنين أخرين، ولن أنسي فضل كابتن إيهاب جلال فهو ايقونة ولم يأخذ حقه من الاعلام ومدرب كبير ويستحق فرصه لقيادة منتخب مصر وكنت ولديه الصلاحيات الكامله في النادي ولا نتدخل في عمله نهائيا، وأفضل النتائج حدثت في عهده".
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