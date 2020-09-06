تجنيد القُصَّر للقتال.. آخر جرائم أردوغان في ليبيا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
Advertisements
لا يكف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ارتكاب جرائمه في عدد من الدول، وخصوصا ليبيا، التي يصر على التداخل في شئونها، من خلال دعم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، ودعم رئيسها فايز السراج وميليشياته المسلحة.

وفيما يقف الليبيون رافضين لحكومة الوفاق، وللتدخل التركي في شئون بلادهم، يصر أردوغان على المضي قدما في طريقه، أملا في البقاء على أرض ليبيا، دون الخروج منها، ضمن مخطط يسعى أردوغان لتنفيذه، يمكنه من السيطرة على دول عدة، على رأسها ليبيا.

ومن أجل إثارة الفوضى في الداخل الليبي، بما يصب في مصلحته، يقوم الغازي التركي بإرسال مرتزقة من جنسيات مختلفة، إلى الأراضي الليبية، ويدفع بهم للاقتتال هناك نظير المال، دعما لفايز السراج، في مواجهة الجيش الوطني الليبي، وفى مواجهة الشعب الليبي الرافض لحكومة الوفاق غير الشرعية المدعومة من تركيا.

تركيا تدفع بـ350 طفلا قاصرا للقتال في ليبيا
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا متورطة في تجنيد الأطفال القصر، وإرسالهم إلى ليبيا، عاد منهم من عاد، وتوفى منهم من توفى.

وقال رامى عبد الرحمن، مدير المرصد، إن تركيا أرسلت نحو 18900 مرتزق من حملة الجنسية السورية، من بينهم نحو 350 طفلا قاصرا دون سن الـ18 سنة، إلى ليبيا، وبعد انتهاء عقودهم عاد منهم نحو 6150، بالإضافة لعودة جثامين نحو 500 من هؤلاء المرتزقة، من بينهم 34 طفلا، بينما لا يزال نحو 12000 مرتزق من سوريا موجودين على الأراضي الليبية.

تدخلات تركيا لا تتوقف
كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه على الرغم من الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على توريد المرتزقة والسلاح إلى ليبيا، إلا أن تدخلات تركيا وإرسالها المرتزقة والسلاح إلى هذا البلد لا تتوقف.

500 مرتزق في المعسكرات التركية جاهزون للقتال في ليبيا
وأوضح مدير المرصد أن دفعة جديدة من مئات المرتزقة توجد حاليا بمعسكرات تدريب في تركيا، بانتظار الضوء الأخضر، ليتم نقل عناصرها إلى ليبيا، في حال انهيار وقف إطلاق النار ومساعي التهدئة هناك، مشيرا إلى أن المرتزقة ليسوا فقط من السوريين، بل أيضا من جنسيات أخرى.

وأضاف مدير المرصد أن زخم التجنيد التركي للمرتزقة خفّ في الآونة الأخيرة، بعد التقارير الدولية، التي كشفت الفضائح بهذا الصدد، لكن المرتزقة الموجودين في المعسكرات التركية، البالغ عدهم نحو 500، يعلمون أنهم ذاهبون للقتال في ليبيا في حال انهار وقف إطلاق النار.

وكان تقرير أصدرته القيادة الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، قد كشف أن تركيا أرسلت أكثر من 5 آلاف من المرتزقة السوريين، إلى العاصمة الليبية طرابلس، فى الفترة من أبريل 2020 حتى يونيو 2020.

وعقب مدير المرصد السوري على تقرير "أفريكوم"، فقال إنه مطابق لتقارير المرصد، التي تحدثت في أبريل عن وجود نحو 10 آلاف مرتزق من حملة الجنسية السورية في ليبيا، وفي يونيو وصل العدد إلى 15 ألفا، والآن نتحدث عن 18 ألف مرتزق وصلوا إلى ليبيا حتى الأسبوع الماضي، من بينهم 6150 عادوا إلى سوريا، موضحا أن آخر دفعة من المرتزقة وصلت إلى ليبيا كانت منذ نحو 4 أسابيع، وضمت 800 مقاتل من حملة الجنسية السورية، وذلك بعد الحديث عن وقف إطلاق النار والتهدئة.

ونوه مدير المرصد بقضية إقحام الأطفال في المعارك، وتجنيدهم ضمن المرتزقة الذين يتم نقلهم إلى ليبيا، فقال إن من بين نحو 17900 مرتزق وصلوا إلى ليبيا، هناك 350 طفلا دون سن 18 عاما جرى اختطاف بعضهم بصورة أو بأخرى وإرسالهم إلى ليبيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا تركيا تجنيد الأطفال بوابة الفجر أردوغان

أخبار تهمك

بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ حوالي 13 ساعة

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب: "أردوغان هيضرب الإخوان بالجزم علشان يتصالح مع مصر"

منذ أقل من ساعتين

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ حوالي 11 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يوافق على إعارة ثلاثي الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تعليق قوي من نجم الأهلي السابق على ضم بيراميدز ثلاثي القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 10 ساعة

موهبة الدوري الألماني يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش اليوم الأحد بالدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تركيا تخفض مرتبات مرتزقتها في ليبيا

كيف تسبب أردوغان في تشويه سمعة السوريين وجعلهم أداوت تخدم مصالحه؟

تركيا مستمرة في نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا (فيديو)

سماسرة مرتزقة أردوغان في سوريا (فيديو)

محمد الباز: "أردوغان" أخطر على الدول العربية من إسرائيل (فيديو)

أردوغان وداعش.. علاقة محرمة كشفها إرسال "فيصل بلو" أحد قاتلي معاذ الكساسبة لليبيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة

03:26 ص

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

10:03 م

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب