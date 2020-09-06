أبرز العلامات التي تدل على الإصابة بكورونا.. اعرفها

لا تزال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تضرب العديد من دول العالم، التي تشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بالفيروس، وكذلك أعداد حالات الوفاة، في موجة تعد امتدادا للموجة الأولى للفيروس، التي ضربت دول العالم كافة، وسط مخاوف من موجة ثانية، تكون أشد ضراوة من سابقتها.







جهود مستمرة

وفيما لا تزال جهود الدول مستمرة في تطوير وإنتاج لقاح للفيروس، تتفشى الجائحة من جديد، ما دعا الكثير من دول العالم إلى إعلان حالة الطوارئ، من خلال إعادة فرض إجراءات الغلق الجزئي، وتشديد الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار الفيروس، مع استمرار جهود الباحثين لتطوير لقاح فعال، لتجنب الخسائر البشرية، وحماية الأرواح.



ومع عودة فيروس كورونا للتفشي من جديد، تستعرض "الفجر" فيما يلي من سطور أبرز العلامات التي تدل على الإصابة بكورونا.



تختلف أعراض فيروس كورونا من شخص لآخر، لكنها لا تخرج عادة عن أعراض عدة، أبرزها: الصداع، والحمى، والتهاب الحلق، والسعال "الكحة"، والالتهاب الرئوي، وصعوبة التنفس، والفشل الكلوي، والإسهال.



وفي شهر أبريل الماضي، أضيفت 6 أعراض جديدة إلى القائمة وهي: القشعريرة، والارتعاش، وآلام العضلات، والصداع، وتقرح الحلق، وفقدان حاستي الشم والتذوق.





أعراض أخرى

كما كشفت أبحاث عن أعراض أخرى هي:

سيلان الأنف والغثيان والإسهال، إذ كشفت إحدى الدراسات عن وجود أعراض جديدة للفيروس، فقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، إن هناك 3 أعراض جدد لمرض فيروس كورونا المستجد، وهم احتقان أو سيلان الأنف، والغثيان، والإسهال.



كما كشفت مواقع طبية أن الصداع النصفي قد يكون أحد أعراض فيروس كورونا، لكن الصداع الناتج عن فيروس كورونا المستجد يختلف بشكل كبير عن الصداع النصفي العادي الذي قد يأتي لأي مواطن.



وقال الأطباء إن صداع فيروس كورونا يكون شديدًا للغاية مع إحساس بالضغط في الرأس، وعادة ما يزداد سوءًا مع السعال والحمى، ويحدث هذا الإحساس عندما يعمل نظام المناعة لدينا استجابة للفيروس، ويطلق مواد كيميائية تسمى السيتوكينات، تنتج السيتوكينات الالتهاب، الذي يُنظر إليه على أنه ألم من القشرة الدماغية.



وفي الصين، ظهرت أعراض آخر على مصابي فيروس كورونا الجدد، حيث كشف أطباء صينيون في بكين أن المرضى الجدد الذين يتم علاجهم من مرض فيروس كورونا ظهر عليهم أعراض غريبة وغير معهودة سابقا وهي آلام في المفاصل والمعدة، مؤكدين أن أحوال الطقس والعادات وطبيعة الجسم قد تؤدي إلى اختلاف الأعراض بين منطقة وأخرى.







عرض خطير

وكشف الأطباء في إسبانيا عن عرض خطير لدي مصابين بفيروس كورونا، وهو الطفح الجلدي داخل الفم، وقد أوضح طبيب أمراض جلدية أمريكي، أن الطفح الجلدي يطلق عليه اسم إينانثيم، ومرتبط بحالات "كوفيد - 19".



وأوضحت الدكتورة ميشيل جرين، بمستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك، أن الطفح الجلدي على الأغشية المخاطية، أمر شائع جدًا في المرضى الذين يعانون من الالتهابات الفيروسية مثل جدري الماء وأمراض اليد والقدم والفم.





