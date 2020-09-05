غموض حول مصير مباراة المنتخب التشيكي ونظيره الاسكتلندي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

ينتظر المنتخب الاسكتلندي تأكيدا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن موقف مباراته أمام نظيره التشيكي المقرر إقامتها بعد غد الاثنين بدوري أمم أوروبا، وذلك بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروبي يريد إقامة المباراة رغم أن المنتخب المضيف أعلن أنه تم إلغاؤها بسبب فيروس كورونا.

 

ويتصدر المنتخب التشيكي المجموعة الثانية في المستوى الثاني بالبطولة بعد تغلبه على المنتخب السلوفاكي 3 / 1 أمس الجمعة ولكنه أصدر بيانا ذكر فيه :"المنتخب الوطني لن يخوض مباراته أمام نظيره الاسكتلندي بسبب.. الموقف الحالي الخاص بفيروس كورونا".

 

وغاب باتريك شيك وتوماس سوتشيك عن المباراة أمام سلوفاكيا بسبب اضطرارهما للدخول في الحجر الصحي الوقائي.

 

وجاء فحص اللاعبين الاثنين سلبيا لفيروس كورونا المستجد ولكنهما خالطا مؤخرا موظفا مصابا بالفيروس، وفقا لما ذكره مسؤولون في التشيك أمس الأول الخميس.

 

وذكر المنتخب الاسكتلندي انه على علم بالتقارير التي تشير إلى أن مباراة بعد غد لن تقام ولكنه لم يتلق إخطارا رسميا.

 

ولكن العديد من التقارير الإعلامية في بريطانيا تفيد أن يويفا أبلغ المنتخب الإسكتلندي أن المباراة ستقام، ولكن لا يوجد أي تأكيد رسمي.

 

ومازالت المباراة مدرجة على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنها ستقام في موعدها بعد غد الاثنين.

أخبار تهمك

ألكانتارا يحسم مصيره من الانتقال إلى ليفربول

منذ نصف ساعة

دعم البحرين.. مصر تواصل دورها القائد مع أشقائها العرب

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ ساعتين

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

دياز: زيدان كلمة السر في انتقالي إلى ميلان

منذ ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

3 نجوم بدلاء سواريز في يوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

منذ 34 دقيقة

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ ساعتين

بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و نصف

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن عن إبرام أغلي صفقة في تاريخ ألميريا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

10:29 م

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

10:01 م

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

ألكانتارا يحسم مصيره من الانتقال إلى ليفربول

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب