غموض حول مصير مباراة المنتخب التشيكي ونظيره الاسكتلندي

ينتظر المنتخب الاسكتلندي تأكيدا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن موقف مباراته أمام نظيره التشيكي المقرر إقامتها بعد غد الاثنين بدوري أمم أوروبا، وذلك بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروبي يريد إقامة المباراة رغم أن المنتخب المضيف أعلن أنه تم إلغاؤها بسبب فيروس كورونا.

ويتصدر المنتخب التشيكي المجموعة الثانية في المستوى الثاني بالبطولة بعد تغلبه على المنتخب السلوفاكي 3 / 1 أمس الجمعة ولكنه أصدر بيانا ذكر فيه :"المنتخب الوطني لن يخوض مباراته أمام نظيره الاسكتلندي بسبب.. الموقف الحالي الخاص بفيروس كورونا".

وغاب باتريك شيك وتوماس سوتشيك عن المباراة أمام سلوفاكيا بسبب اضطرارهما للدخول في الحجر الصحي الوقائي.

وجاء فحص اللاعبين الاثنين سلبيا لفيروس كورونا المستجد ولكنهما خالطا مؤخرا موظفا مصابا بالفيروس، وفقا لما ذكره مسؤولون في التشيك أمس الأول الخميس.

وذكر المنتخب الاسكتلندي انه على علم بالتقارير التي تشير إلى أن مباراة بعد غد لن تقام ولكنه لم يتلق إخطارا رسميا.

ولكن العديد من التقارير الإعلامية في بريطانيا تفيد أن يويفا أبلغ المنتخب الإسكتلندي أن المباراة ستقام، ولكن لا يوجد أي تأكيد رسمي.

ومازالت المباراة مدرجة على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنها ستقام في موعدها بعد غد الاثنين.