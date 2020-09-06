بسبب تصريحات "الصحة العالمية".. دول تراجعت عن عودة المدراس

"لابد من استئناف الدراسة "أون لاين"، عبر شبكات الإنترنت وعدم استئنافها في المدارس خوفًا من التجمعات".. تصريحات لمنظمة الصحة العالمية خلال الأيام القليلة الماضية، أربكت حسابات وزارات التعليم في عدد من الدول.





حالة من القلق

حالة من القلق والترقب تسود أرجاء دول العالم خوفا من موجه ثانية لفيروس كورونا وخاصة مع إمكانية عودة الدراسة والطلاب إلى المدارس، مع اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية.



زادت تلك التخوفات مع زيادة أعداد المصابين من جديد بالفيروس عالميًا، ودوليا مما جعل منظمة الصحة العالمية تطلق المزيد من التحذيرات وخاصة لعدم التوصل إلى لقاح فعل للفيروس حتى الآن.





تحذيرات من منظمة الصحة العالمية

تحذيرات منظمة الصحة العالمية وتوصياتها بعودة النشاط الدراسي عن طريق الإنترنت جعل العديد من الدول تفكر في إعادة النشاط الدراسي مرة أخري وخاصة عقب تصريح الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية،والتي أكدت فيه أن قرار العودة للمدارس يرتبط بالوضع الوبائي في كل بلد، وقدرة النظام الصحي في الدولة على تتبع المصابين والمخالطين، إلى جانب عاملين مهمين، وهما استعداد المؤسسة التعليمية، بشأن توفر النظافة والعوامل الاحترازية، إلى جانب البرامج الغذائية والتطعيمات والمرونة في تسهيل استكمال العملية التعليمية بأمان تام.



وأشارت السنهوري، إلى تزايد الإصابات بكورونا بين الفئات العمرية الصغيرة من 0: 4 سنوات ومن عمر 5 إلى 10 سنوات وحتى 24 عاما، وتابعت قائلة إن الدولة هي الوحيدة التي تحدد عودة الفئات الصغيرة للمدارس.





