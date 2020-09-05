ألكانتارا يحسم مصيره من الانتقال إلى ليفربول

أكد الإسباني تياجو ألكانتارا، نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، أنه لا يعلم شيئًا عن الأنباء المنتشرة مؤخرًا بقرب رحيله عن الفريق البافاري إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









وفي مؤتمر صحافي من المعسكر التدريبي لمنتخب إسبانيا، قال ألكانتارا: "لم أقل في أي وقت أو عبر أي وسيلة إنني سأرحل، كل عام تضعني الصحافة في ناد مختلف، مستقبلي هو مباراة غد وليس هناك المزيد".







وخاض تياغو موسماً لا يُنسى مع بايرن ميونخ، توج فيه بطلاً لدوري أبطال أوروبا، وكان عاماً جيداً على مستواه الشخصي ولا يزال يركز في المضي قدماً إلى الأمام.







وتابع: "كان موسماً رائعاً مع النادي، حققنا جميع الألقاب الممكنة بمستوى عال إلى حد ما، هناك دائماً مجال للتحسين على المستوى الفردي، أحاول التعلم من الجميع، وخاصة لاعبي خط الوسط لمواصلة التطور، علينا أن نتابع سيرجيو بوسكيتس حين يلعب".







وأضاف: "أعتقد دائماً أن اللحظة الحالية هي الأفضل، وأرى أنني العام المقبل سأكون أفضل من هذا".







وحول أسلوب لعب بايرن، أعرب تياغو عن أمله في ألا "يقلده أحد"، مشيراً إلى أنه لا يرى أوجه تشابه له مع طريقة لعب المنتخب الإسباني بقيادة مع لويس إنريكي.