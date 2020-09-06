نائب بـ"الشيوخ": الدولة في عهد السيسي أصبحت أكثر تحضراً وتقدماً

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:08 ص
المهندس أحمد قطب
المهندس أحمد قطب
عبداللطيف هيبة
Advertisements
قال المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت أكثر تحضرا وتقدما ًً وذلك بسبب المشروعات التنموية القومية الكبيرة التي تم إنجازها على أرض الواقع.

وقال قطب في بيان له اليوم، أن توجيهات السيسي إلى الحكومة بالإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطرق والمحاور الجاري تنفيذها في منطقة شرق القاهرة، والانتهاء منها قبل نهاية العام، هذا بجانب اهتمامه بالصعيد لدعم عجلة الاستثمار هناك بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية، يؤكد للجميع بأننا أمام رئيس لا يهمه في المقام الأول سوي مصلحة الدولة المصرية والمواطن.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إقامة كل هذه المشروعات في مختلف محافظات مصر يعمل على تحسين جودة الحياة ويخلق فرص عمل جديدة للشباب في مواجهة أزمة البطالة، وتعمل على رفع مستوى المعيشة.

على جانب آخر أشاد المهندس أحمد قطب، باللفتة الإنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابته لتقديم العلاج لسيدة مسنة تعانى من بعض الأمراض خلال تفقده المشروعات المنفذة بشرق القاهرة، والتي تم نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج المطلوب.

وكان الرئيس وجه بعلاج سيدة مسنة استوقفته أثناء تفقده لعدد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة شرق القاهرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر علاج المسنة عضو مجلس شيوخ السيسي

أخبار تهمك

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق قوي من نجم الأهلي السابق على ضم بيراميدز ثلاثي القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش اليوم الأحد بالدوري المصري

منذ 39 دقيقة

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

موهبة الدوري الألماني يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

خبير عسكري يكشف سر تفقد السيسي المستمر للمشروعات القومية (فيديو)

وزير التعليم العالي: نتوقع بدء انخفاض إصابات كورونا في هذا الموعد (فيديو)

السيسي يطمئن المصريين بشأن أزمة كورونا (فيديو)

السيسي: مواجهة أزمة كورونا في "حضن" وزارة الصحة (فيديو)

السيسي: اطمئنان المصريين الزيادة بشأن كورونا "عبء" على الأطقم الطبية (فيديو)

السيسي: "هنفضل شغالين وزيادة الفترة الجاية"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة

03:26 ص

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

10:03 م

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب