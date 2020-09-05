عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أسفرت قرعة النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة اليد (مصر 2021)، والتي أقيمت مساء اليوم السبت، في منطقة أهرامات الجيزة، عن مجموعة متوازنة لمنتخب مصر مستضيف البطولة.
وأوقعت قرعة مونديال كرة اليد منتخب مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات: (السويد – التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية).

نتائج قرعة بطولة كأس العالم 2021 كاملة:
المجموعة الأولى: المجر - ألمانيا – أوروجواي - كاب فيردي.
المجموعة الثانية:  تونس - إسبانيا – البرازيل -  بولندا.
المجموعة الثالثة:  قطر - كرواتيا – اليابان - أنجولا.
المجموعة الرابعة: الأرجنتين - الدنمارك – البحرين - الكونغو الديمقراطية.
المجموعة الخامسة: النمسا - النرويج – فرنسا - ممثل أمريكا الشمالية.
المجموعة السادسة: الجزائر - البرتغال – أيسلندا - المغرب.
المجموعة السابعة: مصر - السويد – التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية.
المجموعة الثامنة: بيلاروسيا - سلوفينيا - كوريا الجنوبية - روسيا

نظام بطولة كأس العالم لكرة اليد:

وستقام بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 على أرض مصر خلال الفترة من 13 وحتي 31 يناير العام المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة.

ويتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة من المجموعات الثمانية إلي الدور الرئيسي ببطولة كأس العالم، بينما تنتقل الـ8 منتخبات غير المتأهلة للمشاركة في كأس الرئيس.

 في الدور الرئيسي للبطولة يتم توزيع الـ24 منتخبا على 4 مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب والذي يستمر حتى المباراة النهائية للبطولة.

مواعيد بطولة كأس العالم لكرة اليد:

الدور الأول (32 منتخبًا): من 13 إلى 19 يناير.

الدور الرئيسي (24 منتخبًا): من 20 إلى 25 يناير.

دور الثمانية: 27 و28 يناير.

مباراتا الدور قبل النهائي: 29 يناير.

المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث: 31 يناير.

وستقام مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 على ٤ صالات هي:الصالة الكبري بإستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وبرج العرب، الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر.

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