إسرائيل تسجل 1120 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:50 م
بوابة الفجر
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 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 1120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وذكرت الوزارة في بيانها الذي أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الالكتروني، أنها سجلت 12 حالة وفاة لتبلغ الحصيلة الإجمالية 1007 حالة.

 

يُشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد بلغ 128 ألفا و768 حالة، من بينهم 26 ألفا و283 في حالة نشطة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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