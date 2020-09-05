القوصي: الأمطار الغزيرة على 11 ولاية من بينها الخرطوم السبب في فيضانات السودان

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قال ضياء الدين القوصي، مستشار وزارة الموارد المائية والري الأسبق، إن سقوط الأمطار الغزيرة على 11 ولاية سودانية من بينها ولاية الخرطوم العاصمة كانت السبب في حدوث الفيضانات التي تشهدها السودان حاليا.



وأضاف القوصي في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على فضائية "دي أم سي" اليوم السبت أن الخرطوم محافظة بـ16 سدًا، ولكن كميات الأمطار الغزيزة تسببت في عبور المياه من فوقها وهو ما تسبب في حدوث الفيضانات.



وأشار إلى أن المباني في الخرطوم مبنية على ما يسمى بالسهل الفيضي للنهر، موضحًا أن هذا النوع من الفيضانات يحدث كل مدة زمنية كبيرة.



قال بشرى حامد، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة في السودان، إن السيول تزامنت مع زيادة معدلات فيضانات النيل بصورة غير مسبوقة لم تحدث منذ 100 عام، مشيرًا إلى أن الوضع صعب، خاصة أن السيول أدت إلى الكثير من الخسائر في الممتلكات والأرواح.



وتابع "حامد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن إعلان الخرطوم منطقة كوارث طبيعية يعني الطلب من الاشقاء بمساندة البلاد للمرور من هذه الأزمة التي تفوق قدرة الدولة السودانية.



ولفت إلى أن مصر لم تنتظر السودان لطلب المساعدة، وقامت منذ هذه اللحظة بإرسال المعونات والمساعدات، ولا غرابة في ذلك فهي شمال الوادي، موجهَا الشكر لكل الدول العربية التي تعاملت بجدية مع هذه الأزمة، متوقعًا منهم المزيد من إرسال المساعدات الفترة المقبلة، خاصة أن عدد المنازل التي انهارت تصل لـ 100 الف منزل شكل كلي، و250 ألف منزلي انهار بشكل جزئي.



أعلن مجلس الأمن والدفاع، في السودان، حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، وفقا لما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.



واعتبر مجلس الأمن والدفاع في السودان، البلاد منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لمعالجة آثار السيول والفيضانات. ودعا المجلس للمزيد من التكاتف والتكافل بين مكونات الشعب السوداني.



وكشف أن هناك تأثر في 16 ولاية وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل، لافتا إلى وفاة 99 شخصًا وإصابة 46 آخرين.