السعودية تخفض أسعار بيع النفط لآسيا و أوروبا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:41 م
نفط
نفط
رويترز
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كشفت وثيقة ، اليوم السبت،  لشركة ارامكو السعودية بأنها خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا في أكتوبرل بمقدار 1.40 دولار للبرميل وذلك بخصم 50 سنتا للبرميل مقابل متوسط سعر خامي عمان ودبي.

وخفضت أيضا سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا في أكتوبر، دولارين للبرميل عن سعر تسوية برنت، وذلك بانخفاض 20 سنتا عن شهر سبتمبر.

وأضافت الوثيقة أنه تم تحديد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى أمريكا بعلاوة 1.05 دولار للبرميل فوق مؤشر "أرجوس" للخامات العالية الكبريت لشهر أكتوبر، وذلك انخفاضا 60 سنتا مقارنة بالشهر الماضي.

 

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