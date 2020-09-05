محامي الطبيب النفسي المتهم بالتحرش بطنطا: "رفض الزواج بأحد المرضى فقامت بالتشهير به"

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قال أحمد سيد بدوى محامي الدفاع عن الطبيب النفسى المتهم بالتحرش بفتيات داخل عيادته بطنطا: أن الاتهامات المنسوبة للطبيب "كيدية" والغرض من زج الاتهام؛ التشهير وتأليب الرأي العام، وانتقاما من عدم استجابة الطبيب لمريضة من إحدى مقدمين البلاغ ضدة، مشيرًا الي أن الاتهامات المنسوبة لموكلة ليس لها أساس من الصحة.



وكشف محامان الدفاع عن الطبيب أن إحدى المجني عليهن في البلاغات المقدمة ضد الطبيب "طبيبة أمراض جلدية"،حيث كانت تعالج من أزمة نفسية في عام 2014 عقب انفصالها عن زوجها، وهي من قامت بتحريض باقي الفتيات الثلاثة المجني عليهن ضد الطبيب حيث تربطهن علاقة صداقة قوية.



وأضاف الدفاع أن المريضة أثناء علاجها من الازمة النفسية، وجدت أن الطبيب شخص مريح وحاولت الدخول معه في علاقة عاطفية، وأخذت تتردد علية في العيادة باستمرار، وطلبت منة الارتباط والزواج، لكنة حاول التصدي لها واقناعها أن الطبيب النفسي هو الشخص الموثوق به وأن مشاعرها زائفة، وعند منعها من دخول العيادة، قررت الانتقام منه.