قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021.. مجموعات حديدية وأخري متوازنة ومصر تصطدم بالسويد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:52 م
قرعة مونديال اليد
قرعة مونديال اليد
الفجر الرياضي
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أسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في الفترة من 14 يناير 2021 إلى 31 من نفس الشهر، عن مجموعات حديدية وأخري متوازنة، وذلك خلال القرعة التي أقيمت مساء اليوم، السبت، تحت سفح الأهرامات بمدينة الجيزة.

ووقع منتخبا المصري في المجموعة بجانب منتخبات (المنتخب المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية - التشيك - السويد)

وكان تصنيف المنتخبات جاء على النجو التالي :

التصنيف الأول: الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - سلوفينيا - ألمانيا - البرتغال - السويد.

التصنيف الثاني: مصر - الأرجنتين - تونس - الجزائر - قطر -النمسا - المجر - بيلاروسيا.

التصنيف الثالث: أيسلندا - البرازيل - فرنسا - كوريا الجنوبية - اليابان - البحرين - التشيك - أوروجواي.

التصنيف الرابع: أنجولا - كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - المغرب - بولندا - روسيا - المنتخب المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية - منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي.


وجاءت المجموعات على النحو التالي :-

المجموعة الأولى: كاب فيردي - أوروجواي - ألمانيا - المجر
 
المجموعة الثانية: بولندا - البرازيل - إسبانيا - تونس

المجموعة الثالثة: أنجولا - اليابان - كرواتيا - قطر

المجموعة الرابعة: الكونغو الديمقراطية - البحرين - الدنمارك - الأرجنتين

المجموعة الخامسة: منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي - فرنسا - النرويج - النمسا

المجموعة السادسة: المغرب - آيسلندا - البرتغال - الجزائر

المجموعة السابعة: المنتخب المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية - التشيك - السويد - مصر

المجموعة الثامنة: روسيا - كوريا الجنوبية - سلوفينيا - بيلاروسيا

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