البنك المركزي : الدولار يحقق خسائر جديدة أمام الجنيه في أسبوع

خسر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 5 قروش من قيمته؛ ليواصل الجنيه مرحلة تعافيه والتي بدئها مع تقليل تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري بعد تقليل الإجراءات الاحترازية وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية.

وقال البنك المركزي إن سعر صرف الدولار سجل بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي نحو 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، مقابل مستويات 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع كان قد حققها في أول أيام تداولاته الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد أسعار في باقي البنوك، فقد سجل في بنوك الأهلي المصري، ومصر سجل 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.، وفي بنك كريدي أجريكول سجل 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي نحو 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع أما في بنك الإسكندرية فقد حقق 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.