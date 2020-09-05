لميس الحديدي تترك قناة "الحدث" برسالة حزينة وتعلن عن خطتها القادمة

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أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عن تركها لقناة "الحدث" وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت قائله: "الحدث" وكل القائمين عليها والعاملين بها على عام قضيته بينهم، قدمت فيه تجربة عزيزة على قلبي برنامج "القاهرة الأن"، العربية الحدث-بكل صدق- هي القناة الإخبارية الأهم إقليميًا ليس فقط لما تمتلكه من إمكانات التغطية الحديثة وأدواتها".



وأضافت: "و لكن -و هو الاهم- لما تضمه من كوادر صحفية وتلفزيونية تعشق المهنة وتفاني ان تقدم الافضل والاكثر دقة لمشاهديها مهما كانت الصعوبات. لكل هؤلاء شكرا، فخورة إنني كنت واحده منكم، وشكر متصل لجمهور الحدث الواسع في أرجاء الوطن العربي".



وتابعت: "أغادر الحدث ولا أغادر الأصدقاء فيها.و انتظروني قريبا في تجربة صحفية وتلفزيونية جديدة، أعود بها للشاشات المحلية وكلي شوق".



