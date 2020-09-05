عاجل.. وفاة والد أيمن عزب بفيروس كورونا

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توفى منذ قليل والد الفنان أيمن عزب، وأعلن عن ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "عزب" قائلا: "انتقل إلى رحمة الله الآن، أبى، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، أسألكم الفاتحة والدعاء".



يذكر أن الفنان أيمن عزب قد أعلن منذ شهر عن إصابة والده بفيروس كورونا المستجد طالبا الدعاء له قائلا: "لم أتصور يوما أن أكتب مثل الآخرين وأطلب الدعاء.. منذ أيام دخل أبي المستشفى لأمراض شيخوخه ثم كورونا.. ادعوا له بالشفاء".

