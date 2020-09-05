ننشر تفاصيل الاستعدادات النهائية لتشييع جنازة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق بالفيوم

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:16 م
الدكتور يوسف والي
الدكتور يوسف والي
الفجر
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شهدت مقابر عائلة والي ميزار الواقعة في قرية النزلة بمركز يوسف الصديق بالفيوم استعدادات لتشييع جثمان وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي إلى مثواه الأخير.


وأكد محمود مجاهد، ابن خالة الدكتور يوسف والي، أنه كان بحالة مستقرة وحريص على التواصل مع جميع أبناء عائلته وتقديم التهنئة بمختلف المناسبات.

وأوضح أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فجر اليوم وأنه كان قد اوصى بدفنه بجوار جثمان والده ووالدته بمقابر العائلة.

وأوضح مجاهد، أنه التزاما بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة فى الفترة الحالية لن يتم إقامة عزاء ولم يتم إقامة صلاة بالمسجد وسيتم الصلاة على الجنازة بقطعة أرض فضاء لتحقيق التباعد.


يذكر أن يوسف والى ، خريج كلية الزراعة، لم يتزوج، رشح نائبا في مجلس الشعب المصري عن دائرة الشواشنة في محافظة الفيوم، شغل منصب أمين عام الحزب قبل صفوت الشريف، خرج من وزارة الزراعة بعد اتهامه باستخدام مبيدات زراعية محظورة دوليا وتؤدي للإصابة بمرض السرطان وبرأته المحكمة.

وشغل منصب وزير الزراعة المصرى من عام 4 يناير 1982 حتى 2004، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، من نوفمبر 1984 وحتى عام 1985.


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