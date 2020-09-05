سامسونج في ألمانيا تعلن عن Galaxy A42 5G أرخص هاتف بسعر 2300 جنيه

أعلنت شركة سامسونج قبل يومين عن Galaxy A42 5G ، والتي قالت: إنه أرخص هواتفها التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.





حدث هذا خلال الحدث الافتراضي للشركة المسمى Life Unstoppable ، والذي أقيم في نفس الوقت مع معرض الإلكترونيات الافتراضية IFA في برلين.









Galaxy A42 5G





وقالت الشركة خلال عرضها: إن Galaxy A42 5G هو أرخص هاتف 5G حتى الآن ، و Galaxy A42 5G هو أحدث جهاز من سلسلة A. على الرغم من أن الشركة لم تكشف عن السعر ، إلا أن فرع Samsung في ألمانيا هو الذي كشف السعر.





وقالت الشركة على مدونتها الألمانية: إن Galaxy A42 5G سيكون متاحًا في أوروبا في نوفمبر مقابل 369 يورو (435 دولارًا) ، بثلاثة ألوان: الأسود والأبيض والرمادي. يوفر الهاتف أربع كاميرات خلفية مع شاشة Super AMOLED مقاس 6.6 بوصة.





إذا كان الهاتف سيطلق بهذا السعر ، فسيكون أرخص هاتف 5G من سامسونج ، وليس أرخص هاتف 5G في العالم ، حيث أصدرت Realme هاتف Realme V3 في وقت سابق من هذا الشهر الذي يدعم شبكات 5G ويبدأ بسعر 146 دولار فقط ويأتي مع معالج MediaTek Dimensity 720.









يقدم الهاتف شاشة LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل. كما يوفر ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.





على الرغم من أنها منخفضة المستوى ، إلا أن سعة بطاريتها 5000 مللي أمبير ، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات.





وعلى ظهر الهاتف ثلاث كاميرات ؛ الدقة الرئيسية 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 ، أما الدقة الثانية والثالثة فهي 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4 لكل منهما ، والكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.0.



