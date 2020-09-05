التضامن: الخدمة العامة ليست إجبارية إلا في التعيين الحكومي (فيديو)

قالت أميرة أمين، مسؤول الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الخدمة العامة لم تتوقف منذ عام 1973 منذ صدور القانون، ويتم تكليف دفعتين كل عام، وحتى الآن وصلنا للدفعة 95، لافتة إلى أن ما يحدث خلال السنوات الأخيرة هو تحسين الصورة وأصبح هناك جدية في أداء الخدمة العامة.





وأضافت أميرة أمين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن فريق العمل على مستوى الجمهورية يتعهد بتقديم خدمة عامة جيدة، موضحة أن الخدمة العامة اختيارية وليست إجبارية ولكنها مسوغة من مسوغات التعيين الحكومي.





وتابعت مسؤول الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يمكن لجميع المؤهلات أداء الخدمة العامة باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، مشيرة إلى أن القانون حينما بدأ كان به 12 مجالا وكان أغلبها معني بحرب 73، بينما الآن أصبح هناك نحو 42 مجال للخدمة العامة، موضحة أن المكلف بالخدمة العامة هو الذي يختار مكان ومجال وجهة تكليفه عن طريق موقع الوزارة.





ولفتت أميرة امين، إلى أن الشباب يبتكروا أماكن جديدة لأداء الخدمة العامة بها وحال توافر أماكن بها يتم إرسالهم إليها، موضحة أن التوزيع لأداء الخدمة العامة يكون لأقرب مكان من محل السكن، وحال الرغبة في مكان أخر يتم قبول ذلك، منوهة بأن مدة الخدمة العامة 12 شهرا مع صرف بدل انتقال من 500-1000 جنيه شهريًا حسب الجهة.





وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أصدرت قرارا بتكليف دفعة جديدة وهي الدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2020.





وأوضحت الوزارة، أنه يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020 كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الخدمة العامة بعد أن أعلنت وزارة التضامن تطبيقها على دفعة جديدة:





1- شروط وأحكام التكليف أولا الانتهاء من مراحل التعليم الجامعي والحصول على شهادة التخرج، صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف دفعته، وأن يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.





2- المستندات المطلوبة للتقديم في الخدمة العامة صورتان الرقم القومي، صورتان من المؤهل الدراسي، صورتان من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، 3 صور شخصية، استيفاء الخريج نموذج (1خ ع) محددًا المجال الذي يرغب في الالتحاق به.





3- تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية بالوزارة وغيرها منها مبادرة حياة كريمة وبرنامج وعى وفرصة والمشروطية الصحية، مشروع 2 كفاية لمواجه الزيادة السكانية، ولا أمية مع تكافل، والتأمينات الاجتماعية، كما يشمل التكليف أيضا مشروع أطفال بلا مأوى، ورعاية الأيتام، أو الاسر البديلة، وفى مجال رعاية المسنين، وقطاعات بنك ناصر، وفى مجال محو الأمية وبرنامج تكافل وكرامة الخاص بالمساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية، وفي مجال مشروعات الأسر المنتجة والتنمية الاجتماعية، وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية، والنيابة الإدارية والنيابة العامة.





4- بعد استيفاء الأوراق والشروط يتمّ توزيع الخريج على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.



