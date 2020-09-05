عائشة بن أحمد وحسن الرداد في عرض خاص لـ"توأم روحي" بطنطا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة ها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

 

حيث ظهرت "بن أحمد" في الصورة مع الفنان حسن الرداد ومجموعة من جمهورها أثناء العرض الخاص لفيلم " توأم روحى " فى مول طنطا.

 

وعلقت عائشة على الصورة قائلة: " من العرض الخاص لفيلم # توأم_روحي في مول طنطا شكرا للجمهور الجميل وشكرا على الاستقبال الحار. فرحانين بوجودنا معاكم ".

 

وشاركت عائشة بن احمد فى بطولة فيلم " توأم روحي" ويدور الفيلم في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.


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فيلم توأم روحي عائشة بن احمد حسن الرداد

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