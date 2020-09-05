محمد صلاح يُرشح «القناص» للزمالك في الميركاتو الصيفي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:31 م
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
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رشح محمد صلاح، نجم ومدرب الزمالك السابق، مهاجمًا جديدًا للانضمام للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

محمد صلاح يرشح هاني رشدي للزمالك

كشفت مصادر صحفية، أن محمد صلاح مدرب الزمالك السابق رشح، هاني رشدي، مهاجم طنطا، المعار من قطاع الناشئين بنادي أبناء السيد البدوي، لضمه إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأوضحت المصادر أن صلاح أوصى إدارة الكرة بضرورة استعادة هاني رشدي لأنه سيصبح أفضل مهاجم في الدوري إذا حصل على فرصته مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حقق فوزا غاليا على بيراميدز، بهدفين مقابل لاشيء، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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محمد صلاح رياضة رشدي الزمالك الدوري المصري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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