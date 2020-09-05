بينهم 11 طفلا.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوي الغربي

تنشر "الفجر"، أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قنا الصحراوي الغربي.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا،، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصحرواي الغربي بقنا.





ودفعت هيئة الإسعاف بقنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية المحروسة، بمدخل الدير.





وقال مصدر بمرفق إسعاف قنا، إنه تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى مقر الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، حيث تبين عقب الوصول إصابة 28 شخصا بينهم 11 طفلا.





وأفاد المصدر، بأن المصابين هم: ماري وصفي نصيف، 35 عاما، بكدمات، ويوسف أيوب مساق، 4 أعوام، بكسر بأصابع اليد اليسري، وستيفين سعيد بخيت،11 عاما، بكسر مفتت بالذراع الأيسر، وابنوب بخيت مرزوق، 8 أعوام، بسحجات وكدمات، وكارمس سعيد بخيت، عام واحد، بكدمات، وكاترين بخيت مرزوق،37 عاما، بسحجات وكدمات، ومريم ميخائيل سريح، 19عاما، بسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وماربنا ميخائيل سريح، 17 عاما، بكدمات، ومريم بخيت مرزوق،41 عاما، مصابة بآلام في الظهر، وميلانا سعيد بخيت، عام واحد، بكدمات.





ومينا إيهاب توفيق، 16عاما، بجرح متهتك بالذراع الأيمن، ورانيا شكرالله توفيق،38 عاما، بسحجات وكدمات، وكرلس عماد توفيق،11 عاما، بسحجات وكدمات، ونتالي عماد بخيت، 8 أعوام، وستيفن إيهاب توفيق، 16 عاما، وفوزية تواضروس جراجيوس، 75 عاما، وحنان بخيت مرزوق 34 عاما، وشقيقتها أمل، 45 عاما، وجونير وائل صبري، 5 أعوام، وكيرولس ميخائيل سريح، 7 أعوام، وسعيد بخيت مرزوق، 38 عاما، ومرين ميخائيل مرزوق، 18 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وعماد بخيت مرزوق، 46 عاما، بجروح بالساق اليسرى، وابنوب كامل صبري، 16عاما بجروح الذراع الأيسر، وفيفي بخيت مرزوق، 34 عاما، مجروح بالذراع الأيسر وسحجات، وبسنت أيوب فهيم، 5 أعوام، بجروح بفروة الرأس، ويوسف وائل صبري، 16 عاما، بكدمات بالذراعين.





وأضاف مصدر آخر، أن المصابين بحالة جيدة، وكانوا في طريقهم من دشنا إلى الدير، بالمحروسة.



